Dal Miur notebook e tablet per la Sicilia: per la provincia di Siracusa accolte le richieste di 13 scuole

Sono 1.194 i computer e 701 i tablet che il ministero dell'Istruzione ha destinato a 35 scuole siciliane per supportare la didattica a distanza. La provincia di Siracusa è quella che ha avuto accolte il maggior numero di richeste: ben 13 scuole riceveranno gli strumenti informatici.

Il ministero comunica, infatti, di aver accolto la richiesta delle scuole di ulteriori dispositivi per la didattica digitale "nelle aree maggiormente in difficoltà e dove sussistono criticità sulle riaperture". Da lunedì scorso gli studenti delle scuole superiori sono rientrati nelle aule, ma al 50% e quindi hanno ancora bisogno di connetteresi da casa per seguire le lezioni a settimane alterne.

I 35 Istituti sono così ripartiti: 3 nella Provincia di Palermo, 2 nella Provincia di Enna, 2 nella Provincia di Caltanissetta, 1 nella Provincia di Ragusa, 4 in Provincia di Catania, 3 in Provincia di Trapani, 13 in Provincia di Siracusa, 4 in Provincia di Messina, 3 in Provincia di Agrigento.

Nel dettaglio ecco quali scuole siracusane riceveranno i dispositivi per la didattica digitale: nel capoluogo all'istituto comprensivo Santa Lucia assegnati 30 tablet e 70 notebook e 100 connettività per studenti; alla Martoglio 26 tablet e 80 notebook; alla Vittorini 34 notebook; al Giaracà 10 notebook, all'Insolera 10 notebook, al Gagini 20 notebook, 35 al Rizza; al Cpia Alberto Manzi 30 notebook; al Quintiliano 25 notebook; al Federico II di Svevia 30 notebook 30 al Fermi. In provincia: al Maiorana di Avola 150 notebook e 100 connettività per studenti; al Ruiz di Augusta 20 notebook e 10 connettività per studenti