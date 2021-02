Priolo, inaugurato "Spazio giochi" al plesso Manzoni

Uno spazio giochi, “Il mio Piccolo Mondo” realizzato all’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Priolo.

Questa mattina l’inaugurazione alla presenza del sindaco Pippo Gianni, del vice sindaco Maria Grazia Pulvirenti, dell’assessore alle Politiche Sociali, Diego Giarratana,del l’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti, delle autorità militari, e del Vice Dirigente dell’Istituto Manzoni, Pennacchio.

A tagliare il nastro il primo cittadino, dopo la benedizione di Padre Pietro, insieme all’Assessore Giarratana e al dirigente del settore, Maria Concetta Bisognano.

Lo spazio giochi sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e a beneficiarne saranno 20 bambini.

Le istanze dovranno essere presentate fino alle 12 del 26 febbraio. Il servizio partirà i primi di marzo e proseguirà il prossimo anno scolastico. “Una iniziativa - ha sottolineato - che nasce per rispondere alle esigenze delle famiglie, in particolare delle più disagiate, in funzione delle mutate condizioni sociali e lavorative, conseguenti anche alla situazione causata dal Covid. Il Comune di Priolo è sprovvisto di asili nido comunali e offriremo così ai bambini uno spazio a loro dedicato, dove trascorrere ore di apprendimento e divertimento, accompagnati da personale specializzato

Un’operazione a costo zero per il Comune, che per la realizzazione dello spazio giochi ha attinto al fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione. Il servizio è stato affidato ad una cooperativa del terzo settore.