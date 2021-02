Vandali in azione nella sede di Rifondazione, di Pci, Siracusa Ribelle e Casa Rossa

Danneggiamento ai danni della sede del Partito della Rifondazione Comunista, del Partito Comunista Italiano, di Siracusa Ribelle e Casa Rossa, a Siracusa. Ignoti hanno infranto i vetri della porta e strappato i simboli di partiti e associazioni.

"Presto ripristinaremo i danni subiti e daremo nuovo impulso alla nostra azione politica - si legge in una nota congiunta - Di certo, però, il clima di disinformazione e di odio alimentato a tutti i livelli contro i comunisti e la storia del movimento operaio non aiuta al rispetto delle idee altrui e alla convivenza civile. Ci auguriamo la condanna unanime dei delle forze democratiche e antifasciste di Siracusa, affinché tali atti non abbiano nessuna agibilitá o tolleranza nella nostra città".