Siracusa, Marina ripavimentata: lavori completati in pochi mesi

Sarà riqualificata la passeggiata della Marina, che per una parte è di competenza del demanio e versa da tempo in condizioni precarie.

Ne danno conferma il sindaco Italia e l'assessore Granata al termine di un sopralluogo con l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone-

”La nuova pavimentazione - riferiscono - sarà realizzata in pietra di Siracusa e si conta di completare i lavori entro pochi mesi. Ma il sopralluogo è servito anche a fare il punto su un intervento più esteso, da compiere con un finanziamento della Regione su progetto dell'amministrazione comunale, che riguarderà la villetta, la spiaggetta, il muraglione e l’area della Fontana Aretusa comprese le ringhiere".

La giornata nel capoluogo aretuseo dell'assessore Falcone era iniziata con la tappa al Porto rifugio di Santa Panagia e quella successiva al viadotto di Targia.

Al porto rifugio di Santa Panagia sono stati verificati i danni causati dalle ultime mareggiate per progettare interventi di manutenzione e di messa in sicurezza.

Per quanto riguarda il viadotto di Targia l'assessore ha ribadito l’impegno del governo regionale a supportare l’amministrazione comunale per qualunque tipo di intervento.

Hanno partecipato ai sopralluoghi la deputata regionale di Fdi, Rossana Cannata e la parlamentare di Forza Italia, Daniela Ternullo.