Covid, il report settimanale promuove la Sicilia in zona gialla. Ecco cosa si può fare

Il report settimanale della cabina di regia dell'Istituto superiore si sanità, promuove la Sicilia che da martedì sarà in zona gialla.

L'isola fa infatti segnare un indice di trasmissione del contagio (Rt) pari a 0,66.

Ecco cosa si potrà fare:

Ci si può spostare tra le 5 e le 22, all'interno della regione. Spostamenti verso altre regioni consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta in vigore anche il coprifuoco a partire dalle 22

E' consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata a un massimo di due persone, che potranno portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Sarà possibile consumare cibi e bevande all'interno dei bar, dei ristoranti fino alle 18. Negli stessi orari è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, che potrà continuare fino alle 22. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Riaprono i musei dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con ingressi contingentati e nel rispetto delle misure anti-Covid.

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip. È consentito recarsi in centri e circoli sportivi, per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base