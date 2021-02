Siracusa, nasce lo sportello per stranieri alla Giudecca

Uno sportello di orientamento – e non solo – per far incontrare gli enti pubblici e i bisogni amministrativi dei cittadini stranieri.

Il progetto si chiama Comune dei Popoli ed è finanziato dell'Unione Europea, tramite il Ministero dell'Interno, con il Fami, Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020.

Lunedì alle 10,30 l'inaugurazione a Casa Minniti, alla Giudecca.

Alla nascita dello sportello si è arrivati alla fine di un lavoro preparatorio di studio della realtà siracusana durato diversi mesi, che ha visto impegnati il Comune, capofila del progetto, e una serie di enti che operano nel sociale e nell'innovazione.

Lo sportello, oltre a favorire l'accesso degli stranieri agli uffici pubblici e ai servizi, punta anche a realizzare un centro di formazione e documentazione.