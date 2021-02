Lunedì 15 febbraio protesta del settore ristorazione e agroalimentare anche nel Siracusano

Una proposta operativa di sostegno e rilancio dell’intero comparto della ristorazione e della filiera agroalimentare è quella portata avanti dalla Cna.

"Un percorso - si lenne in una nota - articolato sui possibili ristori di carattere regionale ma anche su strumenti di credito fondamentali disposti proprio dalla Regione Siciliana, un mix di interventi che potrebbero facilitare il sostegno ed il rilancio dell’intero settore. A questo si connettono azioni di carattere nazionale ed una proposta specifica che prevede auspicate riaperture a cena in zona gialla che vorremmo fossero sostenute proprio dal Governatore nel dibattito nazionale".

Per sostenre questa piattaforma Cna Sicilia ha deciso di attivare delegazioni di imprenditori associati nei principali comuni della Sicilia, che lunedì 15 febbraio incontreranno i sindaci nelle rispettive aule consiliari

“Dopo la visita del presidente Musumeci a Palazzolo Acreide, ci aspettiamo una risposta forte a sostegno dei ristoratori – conclude Gianpaolo Miceli, vicesegretario di Cna Siracusa – a testimonianza di una vicinanza istituzionale non soltanto formale, ma anche e soprattutto sostanziale, da attuarsi con scelte coraggiose ma necessarie che, in piena sicurezza, possano permettere all’intero settore una graduale ripartenza”.