Siracusa, nuovo ciclo di pulizia delle caditoie stradali

Un nuovo intervento di pulizie delle caditoie stradali per il deflusso dell'acqua piovana, è stato programmato per la prossima settimana.

Gli operai della Tekra interverranno in varie zone della città da lunedì a sabato, dalle 6 alle 18.

Questo il programma di interventi: giorno 15 in viale Tunisi; il 16 in viale Teracati; il 17 in via Necropoli Grotticelle e in viale Scala Greca; il 18 nelle vie Spagna, Sebastiano Olivieri e San Giovanni alla Catacombe; il 19 e il 20 in via Luigi Cassia.

Nei tratti di strada inyteressati dai lavori sarà in vigore il divieto di parcheggio con rimozione coatta dei mezzi.