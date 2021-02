Siracusa, manutenzione Canale Galermi: Cafeo incontra l'assessore regionale Scilla

Un incontro con l'assessore all'Agricoltura Scilla per avere risposte sulla manutenzione del Canale Galermi, che rappresenta la prima fonte di approvvigionamento idrico per gran parte degli agricoltori del territorio di Siracusa e per il quale versano regolarmente il canone di utilizzo.

A darne notizia è il deputato regionale di Italia Viva, Giovanni Cafeo: "All’assessore Scilla, che incontreremo la prossima settimana - afferma Cafeo - chiederemo non le solite promesse campate in aria, ma impegni concreti, con date di intervento e soprattutto con risorse ben individuate.

Qualora l’esito dell’incontro non dovesse essere soddisfacente, sarà mia premura - conclude - mettere a disposizione degli agricoltori, nel pieno rispetto delle normative anticovid, un bus per organizzare a Palermo una composta ma ferma protesta".