Siracusa, operatori Avis: vaccinazione anticovid 15 e 16 febbraio

Vaccinazione anticovid programmata per il 15 e 16 febbraio per tutto il personale sanitario e non delle Unità di raccolta del sangue di Siracusa.

Questo quando comunica l'Avis secondo quanto previsto dal piano vaccinale preparato dall'Asp di Siracusa,in considerazione del fatto che appartengono alla categoria da sottoporre prioritariamente alla vaccinazione.

I donatori di sangue potranno essere sottoposti a vaccinazione in una fase successiva rispetto alle categorie già individuate.

“Ringraziamo la direzione generale dell’Asp 8 di Siracusa, sottolinea il presidente dell’Avis Comunale di Siracusa, Nello Moncada, per la tempestività nella risposta alla nostra richiesta di vaccinazione. Questa vaccinazione - conclude il presidente - vuole essere soprattutto rivolta alla sicurezza dei donatori dell’Avis Comunale di Siracusa che in questi ultimi mesi stanno manifestando un grande rispetto di tutte le regole anti contagio Covid-19 e una risposta sempre attiva e partecipe alle richieste di donazione dell’associazione".