Democrazia partecipata, a Siracusa si vota da lunedì: in corsa 11 progetti

Siracusani chiamati al voto nell'ambito di Democrazia partecipata, la misura che permette ai Comuni di trattenere il 2% del gettito regionale dell'Irpef a progetti presentati da singoli cittadini.

Sono 11 le proposte tra cui si potrà scegliere e la somma disponibile è pari a 54.000 euro.

Le operazioni di voto si svolgeranno da lunedì 15 febbraio a domenica 21 compresa in modalità online attraverso il sito istituzionale www.comune.siracusa.it. Cliccando sulla sezione “Democrazia partecipata” si potrà accedere a un format da compilare con i propri dati e che consentirà di esprimere la preferenza. Per votare basta avere compiuto 16 anni e risiedere nel territorio comunale.

“Si tratta – commenta l'assessore Rita Gentile – di uno strumento che sta riscuotendo l'interesse di una fetta sempre più vasta di persone e associazioni, che in questo modo partecipano attivamente alla soluzione di alcuni problemi apparentemente piccoli ma con i quali fanno i conti tutti i giorni. Il coinvolgimento dei cittadini è sintomo di buona amministrazione e contribuisce a diffondere quella cultura del difesa del bene comune che aiuta a rendere le città più vivibili e decorose”.

Questa è la seconda annualità di Democrazia partecipata ed è relativa al bando pubblicato nel luglio dello scorso anno. In tutto erano stati presentati 17 progetti, ma quelli ammessi sono stati 11; a ciascuna delle proposte scelte non potrà essere assegnato più del 30 per cento della somma stanziata. Le proposte sono già visionabili sul sito del Comune dove è possibile consultare anche il regolamento e il bando.

Questi i titoli dei progetti su cui si voterà : Casetta giochi per bambini e illuminazione del percorso nel parco Agorà; La plaza di Fontane Bianche; Venti telecamere per le zone marine; Il muro dell'amicizia; Parcheggio in via Vespri a Belvedere; RianimAmo Siracusa; Recupero del Sacrario dei caduti al Pantheon; La violenza non è mai amore; Spazio verde e di ritrovo in via Sicilia (Grottasanta); Mare senza barriere; Rifiutiamoci.