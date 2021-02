Lentini, controlli straordinari: sanzioni e una denuncia

Servizio straordinario di controllo del territorio a Lentini da parte della Polizia.

Le verifiche hanno riguardato, in particolar modo, il centro storico: sono state identificate 85 persone e controllati 102 veicoli, anche con strumenti informatici. In 2 sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada e altri due per mancato rispetto della normativa anticovid.

Un giovane di 25 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, insofferente al controllo della Polizia, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.