Siracusa, Servizio Civile Universale: 2 progetti della Caritas Diocesana

La Caritas Diocesana di Siracusa partecipa con due progetti al Bando del Servizio Civile Universale. Il bando è rivolto a giovani di età compresa tra 18 e i 28 anni.

Il primo progetto "Una Voce amica" ha l'obiettivo di contrastare qualsiasi forma di povertà economica e sociale puntando al miglioramento dei servizi offerti dal Centro di ascolto diocesano.

Il secondo, intitolato "Vogliamo Studiare!", prevede attività di supporto scolastico ed animazione culturale per gli studenti, suscettibili di abbandono scolastico e che fanno parte di famiglie disagiate.

"In questo periodo di difficoltà, dovuta alla mancanza di relazioni, causata anche dalle normative a contenimento della pandemia da Covid, è bello pensare ai giovani che si mettono al servizio dei più fragili e desiderosi di vivere un’esperienza assai formativa dal punto di vista umano" ha spiegato il direttore della Caritas diocesana, don Marco Tarascio.

La scadenza delle domande è per il 15 febbraio.