Sicilia in zona gialla da domani? Oggi la decisione del governo

Dopo due settimane di zona rossa e altre due di zona arancione, oggi potrebbe essere per la Sicilia la vigilia del passaggio alla tanto agognata zona gialla.

Ieri la richiesta ufficiale di Musumeci al governo nazionale di allentare le misure grazie al calo dei casi, dei ricoveri e dell'Rt.

Il report settimanale della cabina di regia è atteso per oggi e determinerà la decisione successiva che in tanti, semplici citadini e operatori economici, ristoratori in primis, auspicano.

A proposito dei ristoratori il governatore ieri ha lanciato la proposta da mettere sul tavolo del ministro Speranza: l'apertura fino alle 22 dei ristoranti per la sola giornata di San Valentino.