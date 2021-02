Australian Open, Caruso perde il derby italiano con Fognini

Salvo Caruso perde il derby italiano con Fabio Fognini negli Australian Open.

Al termine del match del secondo turno, il tennista siciliano ha analizzato cosi la sua prestazione:“È indubbio che ci sia amarezza per la sconfitta ma esco da questo incontro con tanti segnali positivi. Considerando i 5 set giocati, sono molto soddisfatto della tenuta fisica e mentale ma soprattutto per come ho reagito nelle situazioni in cui mi sono ritrovato sotto pressione emotiva e di punteggio. Questa partita non può far altro che darmi tanta energia e consapevolezza per una stagione che sta di fatto iniziando adesso”.