“La Bellezza di Priolo Gargallo”, 21 istanze di partecipazione

Sono 21 le istanze di partecipazione, da parte di pittori e fotografi priolesi, alla manifestazione di interesse indetta dal Comune, nell’ambito del progetto “La Bellezza di Priolo Gargallo”.

Per la Pittura, i partecipanti dovranno produrre dipinti di 50x70, completi di cornice che dovrà essere scelta insieme all’ufficio competente. I lavori realizzati dovranno essere consegnati entro il 12 marzo 2021.

Per il settore Fotografia, i partecipanti dovranno far pervenire 50 scatti, sia digitali sia in carta fotografica 10x15. Sarà l’Amministrazione Comunale a scegliere l’immagine che dovrà essere stampata in formato 50x70, completa di cornice.

Per la pittura sarà concesso un contributo di 900 euro per ciascun partecipante; per la fotografia il contributo sarà di 500 euro.

“Un progetto - ha commentato il sindaco Pippo Gianni - che punta ad aiutare concretamente pittori e fotografi locali, ma anche a promuovere il patrimonio artistico, culturale e storico del nostro paese”.

“I dipinti e le immagini - ha sottolineato il presidente del Consiglio Alessandro Biamonte - dovranno raccontare la bellezza di Priolo sotto svariati aspetti: storia, cultura, paesaggio. Con i lavori realizzati abbelliremo il Municipio e in particolare l’aula consiliare”.