Siracusa, furto in supermercato: ladri arrestati e merce donata in beneficenza alla Caritas

Due ladri catanesi in trasferta arrestati dai Carabinieri di Siracusa e Priolo. Si tratta di Marcello Santitto, 46 anni e Grazia Simona Nicolosi, di 36 anni.

I due, mentre si trovavano all’interno di un supermercato di via Elorina, sono stati immortalati dalle telecamere di sicurezza mentre si appropriavano di varia merce. I Carabinieri, giunti sul posto, si sono posti all’inseguimento dei due, predisponendo un posto di blocco.

Da qui la perquisizione del mezzo e l'arresto: nel bagagliaio dell’auto sono stati trovati anche altri prodotti risultati rubati da un altro supermercato della città.

L’autista del veicolo è stato anche denunciato per guida senza patente in quanto già ritirata e la sua auto è stata sequestrata.

Per la coppia sono stati disposti gli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, oltre alle sanzioni per la violazione delle norme per il contenimento della pandemia.

La refurtiva (alcolici, confezioni di carne, prodotti cosmetici e piccoli elettrodomestici) che per politiche aziendali non poteva essere accettata in restituzione, è stata donata alla Caritas della Chiesa di San Paolo.