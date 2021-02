Siracusa, telefonate, offese e minacce alla ex: allontanamento dalla casa familiare per un 41enne

Non si rassegna alla fine della relazione sentimentale, interrotta a settembre del 2020, e continua a perseguitare l'ex compagna.

Ieri sera l'ennesimo episodio con l'uomo, un 41enne che suona di continuo il citofono dell'abitazione della ex con l'intervento della polizia. La donna ha raccontato una storia di anni di violenza con l'uomo dalla personalità prevaricante, geloso in maniera morbosa e ossessivo nei comportamenti.

Da qui la decisione di mettere alla relazione ma l’ex compagno la perseguita con telefonate incessanti (sino ad ottanta in un solo giorno), messaggi, minacce e offese rivolte alla sua ex, colpevole, a suo dire, di aver rapporti con altri uomini.

Già qualche giorno fa, il 5 febbraio, gli agenti sono intervenuti nell’abitazione della donna, dove l’uomo si era presentato per l'ennesima volta.

ieri è arrivata, pertanto, l'esecuzione della misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinamento all’abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.