Augusta, tentato furto in una villetta: arrestato 35enne

Si aggirava in contrada Balate, ad Augusta, quando ha scavalcato la recinzione di una villetta di campagna, accedendo al giardino.

Salvatore Vona, 35 anni, è stato arrestato ieri sera per tentato furto in abitazione da una volante, durante un servizio di prevenzione di reati contro il patrimonio.

Negli ultimi giorni si è registrato un incremento di furti in attività commerciali e abitazioni private che a portato a predisporre servizi mirati nelle zone periferiche della città.