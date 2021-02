Augusta, evade i domiciliari e viene trovato in possesso di 2 revolver privi del tappo rosso

E' accusato di detenzione abusiva di armi un 46enne di Augusta. La misura nei confronti di Antonino Lanzafame, che si trovava ai domiciliari, a seguito di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Corte di Appello di Catania.

La sera del 3 febbraio scorso, sebbene agli arresti domiciliari da poche ore, Lanzafame non è stato trovato in casa dai poliziotti. Da qui la denuncia per evasione.

Durante la fase di esecuzione della misura, nel corso della perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di due revolver a salve, prive del tappo rosso e di numerose cartucce calibro 7.65.

Da qui l'arresto e il trasferimento di Lanzafame nel carcere di Cavadonna.