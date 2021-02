Avola, detenzione di droga a fini di spaccio: arrestato 23enne

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio il 23enne di Avola Corrado Munafò.

Durante una perquisizione nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato 31 grammi di hashish (di cui 11 grammi già suddivisi in 26 dosi), 3,5 grammi di cocaina (di cui 0,4 grammi suddivisi in due dosi), un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento.

Rinvenuti anche 2.689,85. euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio poiché il giovane non ha fornire alcuna spiegazione sulla provenienza del denaro visto peraltro che non lavora, ma percepisce solo 500 euro mensili del reddito di cittadinanza.