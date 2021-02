Vaccini anticovid in Sicilia, Ternullo: "Roma autorizzi acquisto altre dosi in autonomia"

Un ordine del giorno per impegnare il governo regionale a chiedere a Roma lo stato del piano vaccini per la Sicilia.

A presentarlo sarà la deputata regionale di Forza Italia, la siracusana Daniela Ternullo: “La quantità di dosi a noi destinata, impone delle riflessioni. Non possiamo correre il rischio - spiega - di vaccinare l’intera popolazione per le calende greche. Che il Governo nazionale ci dia delle risposte certe, sulle tempistiche, garantendoci inoltre la possibilità, come tra l’altro fatto per diverse regioni d’Italia - conclude - di acquistare in autonomia, in aggiunta alla dotazione nazionale, una fornitura necessaria all’incolumità di tutti i siciliani".