Noto, ok al Catasto incendi: registro delle aree già percorse dal fuoco

Approvato dalla giunta comunale il Catasto incendi.

Ne dà notizia il sindaco Corrado Bonfanti. L'iniziativa rientra nell’ambito della Legge 356/2020, legge-quadro in materia di incendi boschivi finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

Si tratta di un censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco attraverso cui il Comune di Noto, che si è avvalso dei rilievi del Corpo Forestale, potrà adempiere alle funzioni demandate agli enti comunali ed applicare eventuali sanzioni.

In queste aree insisteranno diversi divieti: il cambio destinazione rispetto a quella preesistente all’incendio per almeno 15 anni delle zone boscate e dei pascoli; l’indicazione, sempre nei 15 anni successivi all’incendio, negli atti di compravendita di aree e immobili situati in queste zone del richiamo al vincolo, pena la nullità dell’atto; il divieto, per 10 anni, di realizzare edifici o strutture per insediamenti civili e attività produttive; il divieto per 5 anni di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche; il divieto, per 10 anni, di pascolo e caccia nelle zone boscate.

Il documento sarà aggiornato ogni anno.