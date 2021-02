Confcommercio Siracusa in pressing per la zona gialla: "E' una priorità"

"Basta minacciare ulteriori giorni di chiusura, dovuti più ad una incapacità gestionale, che ai dati reali sulla pandemia, ormai in netto miglioramento"

Così Confcommercio Siracusa, attraverso il suo presidente, Elio Piscitello sollecita la riapertuta, in sicurezza, di tutte le attività in Sicilia.

"Tutti questi dati dall'indice Rt, ai posti occupati in terapia intensiva e il rapporto fra tamponi processati e casi positivi - afferma Piscitello - ci collocano fra le regioni a rischio basso, quindi la zona gialla non solo deve essere una priorità, ma dobbiamo iniziare a lavorare affinché tutte le attività commerciali e produttive possano finalmente operare in totale tranquillità senza la paura di ulteriori chiusure imminenti. Le aziende hanno bisogno di stabilità - aggiunge - le forniture, le materie prime, vanno approvvigionate in tempo utile ed è impensabile continuare a vivere con questa sorta di avvii ad intermittenza. Si acceleri, piuttosto, la vaccinazione delle fasce deboli della popolazione, si rafforzi la medicina territoriale e i sistemi di tracciamento che hanno mostrato in questi mesi forti limiti, affinché le imprese non debbano più chiudere.

Non siamo più disposti ad accettare silenziosamente l'inefficienza della politica - conclude il presidente di Confcommercio -. Aspettiamo, invece, che la politica sappia fare, finalmente, programmazione, organizzando anche un severo ed efficace sistema di monitoraggio e controllo nei confronti di chi non si attiene ai protocolli di sicurezza".