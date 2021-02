Noto, messa in sicurezza della scarpata del Vallone Coffitelle

Lavori in corso nel vallone Coffitelle per la messa in sicurezza della scarpata tra via Morello e via Montessori.

L’intervento, a cura della ditta Ghea srl di Ragusa e la direzione lavori della I&A, sarà completato entro marzo e prevede il consolidamento della scarpata interessata da frana diversi anni fa, attraverso la realizzazione di un rilevato in terre armate rinverdibili, caratterizzate dalla alta compatibilità ambientale e dal basso impatto paesaggistico.

Sarà così ripristinato il piano stradale di via Morello sino alla confluenza con via Fazello e saranno messe in sicurezza delle abitazioni sovrastanti, con il recupero di tutti i sottoservizi danneggiati. L’opera sarà perfettamente integrata nel contesto paesaggistico con la posa di centinaia di piante autoctone della macchia mediterranea sul prospetto del rilevato stradale.