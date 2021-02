Canicattini Bagni, da lunedì 15 febbraio riparte la mensa scolastica

Da lunedì 15 febbraio riprende il servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia di Canicattini Bagni nei tre plessi “Garibaldi”, “Mazzini” e “San Nicola”. Il servizio sarà curato dall’impresa Mega Alimentari di Canicattini Bagni, in prosecuzione dell’affidamento dello scorso anno interrotto per il lockdown.

I genitori che hanno fatto domanda per avere il servizio per i loro bambini possono effettuare l’acquisto dei buoni mensa con il relativo versamento sul conto corrente postale n. 11563962 intestato al Comune di Canicattini Bagni, in base alla fascia Isee di appartenenza, consegnando la ricevuta all’Ufficio Pubblica Istruzione di via XX Settembre 36, sede della Biblioteca comunale, che provvederà a rilasciare i buoni da consegnare la mattina nelle rispettive classi dei bambini.

Per i bambini che frequentano ancora la scuola dell’infanzia possono essere utilizzati i buoni eventualmente rimasti dallo scorso anno per i quali non è stato richiesto rimborso.

A breve sarà tutto informatizzato attraverso il portale online “Spazio Scuola” già attivo sul sito del Comune.

"Riprendiamo un servizio importante per le famiglie e i bambini della scuola dell’infanzia della città – hanno sottolineato il Sindaco Marilena Miceli e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Mariangela Scirpo - rendendolo innovativo, con la gestione online, per facilitare le famiglie, che senza bisogno di recarsi ogni volta presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, possono segnalare la presenza dei loro bambini a mensa, provvedere all’acquisto dei pasti e pagare online, avere il controllo del credito acquisito e consultare tutti i dati riferiti alla ristorazione scolastica dei propri figli".