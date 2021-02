Siracusa, sospesa per venerdì 13 la raccolta dell'organico: piattaforme sature

Nuova sospensione per la raccolta dell'organico a Siracusa. Il nuovo stop è previsto per venerdì prossimo 12 febbraio "a causa - si legge nella nota del Comune - delle note problematiche legate al conferimento dell'organico e dell'aggravarsi della situazione presso le piattaforme convenzionate presenti nel territorio". Per le utenze domestiche la sospensione sarà solo per venerdì, per quelle non domestiche, oltre a venerdì, la raccolta sarà sospesa anche per sabato.

L'Ufficio del Comune di Siracusa, che ha già predisposto l'avviso pubblico per la ricerca di altre piattaforme disponibili ad accogliere l'organico prodotto, sta lavorando ad un affidamento provvisorio per limitare al minimo i disagi per l’utenza.