Siracusa, servizi antidroga in tutta la provincia: 4 arresti e sequestro di 140 grammi di stupefacente

Le piazze di spaccio di Siracusa e provincia nel mirino dei Carabinieri che, al termine di una serie di servizi hanno arrestato quattro persone, segnalato in totale 11 assuntori di stupefacenti, la gran parte rientranti nella fascia d’età 18-30 anni.

A Siracusa, i controlli si sono concentrati tra le zone di Viale Italia 103 e via Immordini, dove i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio RAITANO Andrea cl. 2000, gravato da precedenti di polizia anche specifici, in quanto trovato in possesso di gr. 105 (centocinque) di sostanza stupefacente del tipo cocaina e grammi 0,7 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, già suddivisa in dosi. Il giovane è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo come disposto dal sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Siracusa.

Il massiccio dispositivo impiegato ha permesso di rintracciare e trarre in arresto RENDIS Carmelo, siracusano classe ’85 gravato da numerosi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, responsabile di diversi episodi di spaccio commessi nel 2014 e nel 2019, colpito da ordine di carcerazione per cumulo pene di 4 anni e sei mesi inerenti i citati episodi di spaccio commessi a Siracusa, oltre che condannato al pagamento di una multa di 22.800 euro, l’arrestato è stato posto ai domiciliari.

Nel contempo veniva anche rintracciato ed arrestato DEUSCIT Marcello, siracusano classe ’66, anche lui gravato da numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti, raggiunto da una condanna di 8 mesi per diversi episodi di spaccio commessi a Siracusa nel 2019, anche lui sottoposto ai domiciliari.

Sempre nel capoluogo i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia Carabinieri hanno controllato anche alcuni edifici frequentati da assuntori e all’interno di alcuni di essi sono stati rinvenuti:

- un revolver scacciacani, nascosto dentro una fioriera, con due colpi cal. 22. - 13 (tredici) dosi di cocaina, già pronte per essere vendute al dettaglio, del peso complessivo di gr. 2,50, occultate dentro un contatore dell’energia elettrica;

Ben otto gli assuntori segnalati alla Prefettura di Siracusa in quanto trovati in possesso di complessivi gr. 1,30 di cocaina, gr. 2,50 di hashish e gr. 2,00 di marijuana, ai quali sono state comminate anche sanzioni amministrative per un totale di oltre 1000 euro per aver violato le misure volte a mitigare/prevenire fenomeno epidemico da Covid-19.

Nel pachinese, invece, i militari della Compagnia di Noto hanno sottoposto a perquisizione un 23enne del posto trovato in possesso di 0,7 grammi di cocaina; oltre alla segnalazione all’autorità prefettizia, il giovane è stato sanzionato anche per aver violato le misure c.d. “anti COVID-19”.

Ad Augusta, infine, i Carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, LA COGNATA Adriano, 33enne, pregiudicato francofontese.

In particolare i Carabinieri di Francofonte, dovendo sottoporre l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e di permanenza in casa nelle ore notturne poiché ritenuto autore di numerosi furti avvenuti in quel comune tra luglio e dicembre 2020, hanno trovato all’interno dell’abitazione, abilmente occultata all’interno del mobilio, un sacchetto in cellophane contenente circa 12 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana e 26 dosi da 0,30 grammi cadauna della medesima sostanza confezionata con carta stagnola, pronta per essere venduta.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

A seguito di immediati accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Francofonte unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Siracusa, hanno appurato che l’arrestato era anche percettore del reddito di cittadinanza.