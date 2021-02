Villaggio di Cassibile, Articolo 1: "Progetto serio ma non risolutivo"

Il progetto del villaggio di Cassibile è serio ma non risolutivo.

A pensarla così sono Pippo Zappulla e Ninni Gibellino, segretario regionale e cittadino di Articolo Uno: "Non è risolutivo - spiegano - perché insufficiente la capienza, poi perché va affrontato il grande e gravissimo fenomeno del caporalato, del lavoro nero e sfruttato,perché va rafforzata una vigilanza più rigorosa, più capillare e incisiva.

Secondo gli esponenti di Articolo Uno "l’amministrazione comunale con il sindaco in testa deve prendere atto che la comunità di Cassibile merita, anche oltre la questione migranti, più attenzione, più risorse, più servizi, più qualità amministrativa. Il fenomeno migranti - concludono - è solo un tassello che però strumentalizzato può diventare il terreno più insidioso di protesta e di reazione dei cittadini".