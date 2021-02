Priolo, lavoratori del centro di accoglienza senza stipendio da 8 mesi

Senza stipendi da 8 mesi e scatta la proclamazione dello stato di agitazione dei 30 lavoratori del centro di accoglienza di via Prati a Priolo.

È stato indetto dalla Fisascat Cisl territoriale. Il centro è stato prima gestito dalla cooperativa Freedom e, da qualche mese, da Officine sociali.

“Abbiamo più volte sollecitato le due coop a pagare gli stipendi – dichiara Teresa Pintacorona, segretario generale Fisascat Cisl Ragusa Siracusa – ma senza alcun effetto. L’unica risposta è stata quella di non essere nella possibilità di pagare perché la Prefettura di Siracusa non ha ancora versato il corrispettivo dovuto da giugno dello scorso anno ad oggi. Una vicenda paradossale per un centro che continua ad accogliere immigrati – continua la Pintacorona – Il servizio continua, gli stranieri in arrivo vengono inviati in via Prati e non si riesce a sbloccare la situazione"A

Da qui la richiesta di un incontro al Prefetto: "L’eventuale astensione dal lavoro o proteste pubbliche - conclude Pintacorona - potrebbero comportare l’interruzione di un servizio ritenuto importante e necessario nella gestione dell’accoglienza di decine di immigrati che rischierebbero di ritrovarsi senza assistenza.”