Siracusa e Lentini, controlli anticovid a persone ed esercizi commerciali

Controlli anticovid ieri a Siracusa e di Lentini da parte della Polizia in forma congiunta con le altre forze dell'ordine, con particolare attenzione ai luoghi in cui possono crearsi assembramenti.

Sono state controllate 150 persone, 3 delle quali sanzionate a Lentini per non aver rispettato la normativa.

Controllati anche 10 esercizi commerciali a Siracusa e 13 a Lentini.