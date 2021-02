Priolo, affidato il servizio Ada: ne usufruiranno 85 anziani

Affidato a Priolo il servizio di assistenza domiciliare di base e specialistica in favore degli anziani. Sono stati gli utenti a scegliere tra gli Enti iscritti all’albo distrettuale 48. Il servizio, che sarà attivo tra qualche giorno, sarà destinato a 85 anziani.

Sul sito del Comune è stato pubblicato anche l’avviso per la formazione della nuova graduatoria che riguarda il servizio di assistenza domiciliare integrata rivolta a coloro che necessitano di prestazioni sanitarie. L’iniziativa coinvolgerà 22 utenti ultrasessantacinquenni non autosufficienti, senza adeguato supporto familiare.

Pubblicato infine anche l’avviso rivolto agli Enti che erogano servizi di trasporto riabilitativo e sociale, che potranno presentare domanda per l’accreditamento.