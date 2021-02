Siracusa, Rossana Cannata: "Al via la vaccinazione anticovid dei medici di famiglia"

“Al via ieri la vaccinazione anti-Covid per i medici di famiglia del distretto della zona sud di Siracusa finora rimasti esclusi”.

Lo comunica il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata: “Sono state consegnate oggi le prime 40 dosi di vaccino destinate al personale in questione, inoltre sono già arrivate all’Asp di Siracusa le dosi del vaccino Astrazeneca - continua - mentre da lunedì è stato avviato il servizio di prenotazione vaccini per gli ultra ottantenni che saranno indirizzati ai 4 centri vaccinali degli ospedali di Siracusa, Augusta, Avola e Lentini”.

Il calo dei contagi e dei ricoveri ha indotto il di Fratelli d’Italia all’Ars,a chidere al governo nazionale e al presidente della Regione Musumeci di fare in modo che già dal prossimo fine settimana ci possa essere un allentamento delle misure anticontagio.

"Oggi in terza commissione - riferisce Cannata - abbiamo audito le categorie e gli operatori economici oramai al collasso e l’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano. Sarebbe importante, compatibilmente con la tutela della salute, dare una risposta sul fronte dell’economia, sostenendo gli operatori commerciali anche con la prossima finanziaria e riprogrammazione europea”.