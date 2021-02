Siracusa, caso positivo al Giaracà: chiuso il plesso di via Asbesta

Chiuso oggi il plesso di via Asbesta dell'istituto comprensivo Giaracà di Siracusa per la sanificazione dei locali. Questo si legge in una circolare della dirigente scolastica, Carmela Accardo, che informa anche che lo resterà fino al termine delle operazioni di pulizia straordinaria.

L'indicazione giunge a seguito di comunicazione del Coordinamento Covid-19 che si occupa di gestire casi e focolai nelle scuole.