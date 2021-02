Lentini, la paura dei contagi tiene lontani gli studenti dalle scuole. Il sindaco Bosco: "Comunicherò al prefetto questo disagio"

La paura dei contagi da Covid a Lentini tiene molti studenti lontani dalla scuole e dalle lezioni in presenza. Una situazione che ha indotto il sindaco Saverio Bosco ad intervenire pubblicamente durante l'intervento settimanale sui social.

Bosco parte dai dati ufficiali, gli unici che possono dettare ogni tipo di intervento: "Oggi a Lentini si contano 169 e il trend è in calo. Di questi 6 sono ospedalizzati e solo 1 è in terapia intensiva. Da questi numeri forniti dall'Asp - aggiunge - bisogna partire per ogni considerazione. Non confermo i dati che circolano in via ufficiosa che riferiscono di numerosi contagi tra docenti e studenti. Ma nonostante ciò, comprendo le preoccupazioni di famiglie e studenti - aggiunge - visto che talvolta le nostre scuole sembrano non essere attrezzate per fronteggiare un'emergenza come il covid. I sindaci - chiarisce - non possono decidere autonomamente su temi come chiusura delle scuole, perché ogni azione è dettata dall'autorità sanitaria e nell'ultimo screening su 770 test sono stati rilevati solo 6 positivi".

Ma l'azione di Bosco non si fermerà qui: "Mi farò portavoce di queste preoccupazioni delle famiglie - assicura - e le riferirò al prefetto. In ogni caso bisogna continuare ad usare cautela e a rispettare tutte quelle norme che ci hanno consentito di far calare il numero dei casi positivi e che possono neutralizzare eventuali asintomatici".