Zone franche montane, incontro di Cna Siracusa con Comitato, imprese e sindaci

Incontro, promosso da Cna, con il comitato per le Zone Franche Montane in Sicilia, i sindaci e le imprese della zona montana di Siracusa. E' in programma per giovedì 11 febbraio alle 21 in diretta sulla piattaforma Meet.

“Considerando la situazione socio-economica dei comuni appare impensabile avere la legge sulle Zone Franche Montane ferma in Parlamento a Roma – dichiara Gianpaolo Miceli, vicesegretario di CNA Siracusa – un’inutile perdita di tempo che oggi, a causa dei riti legati alla nascita del nuovo Governo, rischia ancora di protarsi per un tempo indefinito”.

Parteciperanno all’incontro online i sindaci dei comuni di Palazzolo Acreide, Buccheri, Buscemi, Ferla e Cassaro.