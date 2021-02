Australian Open, Caruso batte Laaksonen e passa al secondo turno

Il tennista avolese, Salvatore Caruso, batte Laaksonen agli Australian Open e passa al secondo turno. Il match è stato chiuso in tre set 6-2/6-4/6-3 al termine di un'ottima prova.

Così Caruso commenta a fine gara: “E' stata una prestazione solida, sono molto contento di aver portato a casa la partita in tre set. Con questo formato è molto importante stare il meno possibile in campo per poter essere freschi nel match successivo. Oggi ho servito bene. Sono fiducioso in vista del prosieguo del torneo. Si lotterà come sempre".