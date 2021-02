Siracusa, controlli anticovid: sanzioni per 5.000 euro

Una settantina di veicoli e circa un centinaio di persone sono stati controllati dai Carabinieri a Siracusa.

I militari dell'Arma hanno elevato sanzioni per un importo complessivo di 3.000 euro per violazioni al Codice della strada e di 5.000 euro per violazioni della normativa attualmente in vigore per il contenimento del Covid-19.

Durante i controlli sono stati segnalati all’autorità amministrativa 4 assuntori di sostanze stupefacenti e sono state sequestrate dosi di cocaina, marijuana ed hashish.