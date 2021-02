Siracusa, vaccinazione over 80: campagna di sensibilizzazione dei sindacati dei pensionati

Una campagna di sensibilizzazione per il piano vaccinale anti Covid per gli over 80 avviata da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Siracusa.

“Vogliamo dare il nostro contributo - sottolineano i tre segretari generali Valeria Tranchina, Vito Polizzi ed Emanuele Sorrentino - a questa nuova fase che inizia a mettere in sicurezza le persone fragili e a rischio di gravi complicazioni"

Il sistema online attivato per le prenotazioni - prenotazioni.vaccinicovid.gov.it – consentirà di scegliere il Centro vaccinale più vicino e fissare data e orario dell’appuntamento. Un sistema che richiede il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale.

“Stiamo raggiungendo i nostri iscritti con una semplice guida alla prenotazione – aggiungono – Le nostre sedi sono a disposizione per dare assistenza anche a chi ha difficoltà ad inserire i propri dati sulla piattaforma regionale per la prenotazione o non riesce a farlo neanche al numero verde dedicato 800.009.966 attivato dal ministero.”