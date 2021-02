Siracusa, morte Lele Scieri: il 15 febbraio a Pisa l'udienza preliminare

Un'altra tappa importante nel percorso per dare giustizia al parà siracusano Emanuele Scieri trovato morto all'interno della caserma Gamerra di Pisa il 13 agosto del 1990. Il 15 febbraio si terrà al Tribunale Ordinario di Pisa l'udienza preliminare per il rinvio a giudizio a carico di 5 imputati.

Il presidente dell'associazione "Giustizia per Lele", Carlo Garozzo, annuncia la presenza del gruppo a Pisa per chiedere di poter essere parte del procedimento.

"Ventuno anni addietro - racconta Garozzo - Pisa ci accolse durante una grande manifestazione che attraversò la città e giunse sino alla Procura. Eravamo giovani ragazzi turbati dalla perdita di un amico morto in circostanze più che misteriose. Solo uno striscione tra le mani, uno striscione con su scritto: Giustizia per Lele.

A distanza di ventuno anni saliremo a Pisa da uomini e donne con la maturità che solo il tempo è in grado di rafforzare. Saliremo a Pisa nel nome di Emanuele Scieri e del suo assurdo sacrificio.

Saliremo a Pisa perchè senza "giustizia per Lele" non ci sarebbe mai stato un processo e per questo pretendiamo di poter essere parte civile".