Ocean Viking ad Augusta, sale a 49 il numero dei migranti positivi al Covid

Sono 41 gli adulti e 8 i minori non accompagnati risultati positivi al Covid19: questo il bilancio dei tamponi eseguiti ieri a bordo della Ocean Viking che dall'altro ieri sera si trova nel porto di Augusta.

Sulla nave della ong SOS Mediterranèe c'erano 422 stranieri, tra cui 140 minori, salvati tra il 4 e il 5 febbraio al largo delle coste libiche.

I controlli proseguono, la Sanità marittima e l’Asp stanno operando in una struttura sulla banchina del porto.

Finora sono stati fatti scendere dalla nave in 261, 102 dei quali sono minori non accompagnati destinati a strutture di accoglienza a terra; per 71 il trasferimento nel pomeriggio in una struttura di Pozzallo. Gli adulti, invece, sia i positivi sia i negativi, vengono portati sulla nave-quarantena Rhapsody arrivata da Lampedusa.