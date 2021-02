Siracusa, riapertura 2 asili nido: le priorità dei sindacati

"La garanzia occupazionale del personale degli asili nido passa, oltre che dal celere avvio dei lavori per le due strutture ancora chiuse, anche dalla priorità di destinazione delle iscrizioni agli asili comunali".

A pensarla così sono i segretari di Fp Cgil e Uil Fpl, Franco Nardi e Gesualda Altamore: “Siamo lieti di apprendere dell’immediato avvio di procedure di appalto e di inizio lavori sugli asili di via Regia Corte e via Spagna. Ma ricordiamo - scrivono i due sindacalisti - che non ancora tutte le lavoratrici del bacino sono state avviate al lavoro. E’ pertanto obbligatorio provvedere a coprire tutti i posti degli asili comunali prima di procedere ad affidamenti o voucher".