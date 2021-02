Siracusa, ordigno davanti un negozio: 4 anni di reclusione per un 30enne

Dovrà scontare in carcere 4 anni di reclusione per aver piazzato a scopo intimidatorio un ordigno esplosivo sull’ingresso di un negozio di abbigliamento ad insegna Primigi Store, situato nel pieno centro di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina.

S tratta di Christian Terranova, 30enne, con precedenti per reati in materia di armi e stupefacenti nonché contro la persona ed il patrimonio, per alcuni dei quali infatti si trovava attualmente agli arresti domiciliari.

"Per la vicenda, che risale al 2018 - si legge in una nota dei Carabinieri - i Carabinieri della Compagnia di Taormina arrestarono al termine delle indagini anche un complice. Terranova fu “ingaggiato” da un suo conoscente, anch’egli proprietario di vari Primigi Store a Catania e Siracusa, per piazzare l’ordigno ai danni della vittima, che fungeva da capoarea per la Sicilia e la Calabria per l’azienda di riferimento, la quale intendeva revocargli l’utilizzo del marchio in quanto insolvente nei pagamenti delle forniture.

Di qui la decisione di fargliela pagare: Terranova partì da Siracusa e piazzò un ordigno proprio all’ingresso del negozio, causando un’esplosione, che danneggiò oltre all’esercizio commerciale anche le auto parcheggiate nelle vicinanze".

Il 30enne è stato ora rinchiuso nel Carcere di Ragusa.