Grave incidente auto-scooter a Floridia, al conducente della vettura patente ritirata nel 2010

E' stato denunciato per lesioni gravissime colpose il conducente dell'auto, un 47enne, che intorno alle 19 di ieri, in via Scalorino, ha impattato contro uno scooter con a bordo un ragazzo e una ragazza, entrambi minorenni. L'uomo al momento si è allontanato e solo dopo si è autodenunciato ai Carabinieri.

L'uomo, peraltro, è risultato essere privo di patente di guida perché gli era stata ritirata nel 2010 dalla Prefettura di Siracusa.

Questo quanto emerso dagli accertamenti condotti dai Carabinieri, intervenuti sul posto insieme al 118. Secondo la prima ricostruzione, subito dopo l'impatto del ciclomotore sul cofano dell'auto, i ragazzi a bordo sono stati sbalzati via. Il ragazzo di 17 anni se la caverà con una prognosi di 30 giorni. Ad avere la peggio la ragazza di 16 anni, che è stata condotta in elisoccorso a Catania in prognosi riservata. In questo momento è in sala operatoria per essere sottoposta ad intervento chirurgico. Le sue condizioni sono delicate.