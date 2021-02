Siracusa e provincia, scuole e covid: incidenza dello 0,16% negli istituti comprensivi

E' dello 0,16% l'incidenza degli alunni positivi nelle scuole dell'Infanzia e del primo ciclo in provincia di Siracusa.

Questo qunato riporta il Report sull'andamento della situazione epidemiologica fornita dall'Ufficio scolastico che riferisce anche di 57 alunni positivi in toitale ( 6 Infanzia, 27 Primaria e 24 I Ciclo). I dati sono aggiornati al 1° febbraio, sulla base delle risposte trasmesse dal 98% delle scuole. Nella settimana precedente, con i dati aggiornati al 25 gennaio, l'incidenza era pari allo 0,5%.

In ambito regionale l’incidenza degli alunni positivi è rimasta invariata attestandosi nuovamente allo 0,27%.

Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi al Covid si conferma in diminuzione. Il valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,27% del 1° febbraio 2021 con un decremento pari a 85 alunni positivi in meno per l’infanzia (-41%), a 307 per la primaria (-34%) e a 463 per il I grado (-50%).