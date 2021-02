Siracusa, manutenzione straordinaria: appaltati interventi su 8 strade

Appaltati i lavori di manutenzione straordinaria di 8 strade della zona Centro della provincia di Siracusa per quasi 600 mila euro.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo.

I lavori riguardano: la S.P.14 Fusco - Canicattini – Passoladro; S.P. 28 Solarino - Fusco – Sortino; S.P. 73 Cugni - Stallaini - Canzeria – Cassibile; S.P. 78 Balatazza – Trigona; S.P. 89 Cifalino - Passo Barone - Contrada Zappulla; S.R. 3 Ponte Pietra - Cozzo Pantano; S.R. 11 Ferla - Pantalica – Sortino e la

S.R. 12 Casalicchi - Serravetrano - Ciurca

"Complimenti ai dipendenti della ex Provincia Regionale di Siracusa e al Commissario, Percolla, - scrive Vinciullo - che hanno dimostrato quanto sia tornata ad essere vitale per il territorio provinciale l’Ente di via Malta".