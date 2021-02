Siracusa, controlli antidroga: sequestrate 28 dosi di hashish

Le piazze di spaccio di Siracusa (Via Immordini, Via Italia 103 e Via Santi Amato) nel mirino della Polizia di Stato che anche ieri ha effettuato servizi di controllo con 5 giovani che sono stati segnalati per possesso di modica quantità di sostanza stupefacente.

La scorsa notte, in via Immordini, un giovane di 21 anni, già conosciuto alle forze di polizia, è stato sanzionato per aver violato le norme anti covid e nello stabile in cui si trovava gli agenti hanno rinvenuto un sacchetto con 28 dosi di hashish.