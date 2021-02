Cantante neomelodica uccisa a Palermo, fermato il marito

Salvatore Baglione, marito di Piera Napoli, alla fine ha confessato: è stato lui ad uccidere la donna e ha ricostruito l'accaduto.

Di mattina ha accompagnato i tre figli dai nonni e poi è rientrato in casa dove si è consumata la tragedia. Non si conoscono ancora le cause che hanno determinato il litigio, poi degenerato fino al tragico finale.

Baglione si è presentato intorno all’ora di pranzo alla stazione dei carabinieri, indirizzando i militari verso l’appartamento dove poi è stato ritrovato il corpo della trentaduenne, cantante neo melodica, su cui vi erano evidenti ferite da arma da taglio. Sul posto è stato rinvenuto anche un grosso coltello da cucina, probabilmente l’arma del delitto.

Il padre di Piera Napoli, dopo aver appreso la notizia si è precipitato a casa della figlia e ha raccontato che il rapporto tra marito e moglie era incrinato: "Mia figlia restava ancora in quella casa per i bambini".