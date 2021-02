Campagna "Truck and Bus", dalla Polstrada verifiche mirate su mezzi pesanti e autobus

Intensificazione dei controlli su mezzi pesanti adibiti al trasporto delle merci, sugli autobus e sui veicoli detinati al trasporto di merci pericolose, sia di immatricolazione italiana che straniera. Questo lo scopo della campagna "Truck and Bus" programmata da oggi al 14 febbraio dalle Polizie Stradali di tutta Europa.

Anche sul territorio della provincia di Siracusa, durante le giomate di controlli, gli agenti della Polizia Stradale procederanno alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa sul trasporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni sull'autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

L'obiettivo è quello di ridurre il numero delle vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d'Azione europeo 2021-2030. Predisposti pertanto, in particolare sulle arterie autostradali e di grande comunicazione, per tutto il periodo in questione e sulle ventiquattrore.