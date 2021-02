Screening alla popolazione scolastica delle superiori della provincia di Siracusa: 4.088 tamponi e 13 positivi

Sono stati 13 i positivi riscontrati su 4088 tamponi rapidi eseguiti nel fine settimana in provincia di Siracusa nell'ambito dello screening sulla popolazione scolastica delle scuole superiori in vista del rientro a scuola in presenza seppur al 50%.

In collaborazione con i sindaci e i dirigenti scolastici e il supporto della Protezione civile, della Croce Rossa e della Polizia municipale, sono state allestite postazioni drive in nei Comuni di Siracusa, Sortino, Lentini, Augusta, Floridia e Rosolini.

Agli studenti del capoluogo sono state dedicate ancora due giornate durante le quali sono stati eseguiti 2195 tamponi rapidi con il risultato di 3 positivi sottoposti immediatamente a tampone molecolare per la conferma.

A Sortino e ad Augusta sono stati eseguiti rispettivamente 65 e 278 tamponi rapidi e non sono emersi risultati positivi.

A Rosolini ne sono stati eseguiti 580 di cui 3 positivi, a Floridia 200 di cui 1 positivo, a Lentini, a cura del personale del Distretto sanitario di Lentini ne sono stati eseguiti 770 di cui 6 risultati positivi.

Dal 14 gennaio, data di inizio delle attività di monitoraggio nelle scuole di ogni ordine e grado, in provincia di Siracusa sono stati sottoposti a tampone complessivamente 13.911 tra studenti, docenti e personale Ata di ogni ordine e grado con il risultato di 76 positivi.

Con la nuova circolare regionale gli screening d’ora in poi verranno eseguiti a campione prendendo come spunto anche gli eventuali focolai che dovessero emergere all’interno delle scuole.